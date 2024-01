Capsule Caffè Borbone Nespresso: OFFERTA magnifica su eBay

Se ami il vero espresso napoletano allora sei nel posto giusto. Oggi su eBay c’è un’offerta magnifica che ti regalerà momenti di piacere magici. Acquista 400 Capsule Caffè Borbone Respresso Blu a soli 64,99 euro, invece di 96,62 euro. Grazie a questo sconto del 31% ti assicuri una scorta pazzesca a un prezzo decisamente esclusivo e unico. Cosa stai aspettando? Approfittane subito finché sei in tempo. Tanto la consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Capsule Caffè Borbone Nespresso: la scelta giusta al miglior prezzo

Scegli le Capsule Caffè Borbone Respresso Blu. Perfettamente compatibili con le macchine Nespresso a uso domestico, ti permettono di gustare un caffè che offre un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza. Le miscele più pregiate si incontrano per dare alla luce un espresso vigoroso e autentico. Te ne innamorerai al primo sorso. Sapore nobile, carattere deciso e aroma intenso in una cialda. Non perdere altro tempo.

Acquistane 400 a soli 64,99 euro, invece di 96,62 euro. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 21,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.