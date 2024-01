Capsule Caffè Lavazza Espresso Point ORIGINALI quasi in regalo

Ancora una volta eBay ha deciso di sorprenderci con un’offerta più che conveniente. Oggi acquisti 300 Capsule Caffè Lavazza Espresso Point originali a un prezzo regalato. Mettile in carrello a soli 0,20 centesimi l’una! In questo modo fai l’affare del giorno e ti assicuri un espresso fantastico ogni volta che vuoi. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. In più puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero.

Capsule Caffè Lavazza Espresso Point: a 0,20€ sono super convenienti

Scegli le Capsule Caffè Lavazza Espresso Point se ami il vero espresso napoletano. Dal gusto deciso e intenso, il tuo palato proverà intensi momenti di piacere ad ogni sorso. Ogni capsula viene riempita con la giusta grammatura di caffè per un risultato super cremoso e vellutato. Inoltre, ogni chicco macinato viene sapientemente miscelato per regalare un’esperienza unica e inimitabile. Perciò devi sbrigarti se vuoi risparmiare tanto con questa offerta.

Acquistane 300 a soli 0,20 centesimi. Con acquisto multiplo hai fino al 5% di extra sconto in più. Inoltre, con eBay puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.