Capsule Lavazza Espresso Point Originali a prezzo shock su eBay

Non scendere a compromessi grazie alla fantastica offerta che abbiamo scovato su eBay poco fa. Le Capsule Lavazza Espresso Point originali sono in offerta a un prezzo speciale grazie alla nuova promozione! Acquista 300 capsule ufficiali a soli 57€, invece di 74,09€. Un prezzo shock per un caffè di altissima qualità. Perché scegliere le compatibili se hai a disposizione questo prezzaccio?

Non perdere tempo, stanno andando letteralmente a ruba. Tutti le vogliono perché, grazie al nuovo Coupon PSPRNOV24, ottieni un extra sconto di 5€ sul prezzo già in promozione. Dopo averle messe in carrello devi inserire il codice magico alla pagina dedicata ai metodi di pagamento, dove trovi la casella “Codici Sconto”. Semplice vero? Ed è anche veloce così come la spedizione.

Addirittura, hai inclusa la consegna gratuita regalata dal venditore che integra all’ordine anche la Garanzia Cliente eBay e il Servizio eBay Premium. Ma non è tutto. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero! La prima rata al momento dell’acquisto e le altre nei due mesi appena successivi.

Capsule Lavazza Espresso Point Originali: ecco il trucco per pagarle ancora meno

Esiste un modo per pagare ancora meno le Capsule Lavazza Espresso Point originali in offerta speciale su eBay. Scegli l’acquisto multiplo per ottenere fino al 5% di extra sconto in carrello. Poi completa l’ordine inserendo il Coupon PSPRNOV24 nella pagina dei metodi di pagamento. Così avrai un risparmio incredibilmente vantaggioso e la scorta del tuo caffè preferito.

La miscela in promozione è un vero must per chi ama il caffè espresso di qualità. Scegliendo Aroma e Gusto ottieni una miscela composta dai migliori chicchi di Arabica naturali del Brasile uniti sapientemente ai chicchi di Robusta dell’Africa Orientale e della penisola Vietnamita.

Scegli questo espresso rotondo, dal corpo particolarmente cremoso, il gusto intenso e le note di spezie e legni pregiati. Acquista ora le Capsule Lavazza Espresso Point originali in offerta speciale.