Cardano è la crypto del momento segnando una bull run oltre il 13%

Il weekend non è stato piacevole per gli investitori di Bitcoin che hanno visto la crypto cadere del 40% dal suo massimo storico. Ora sembra stia forzando una risalita, ma la strada è ancora lunga e le resistenze sono tante. Nondimeno, se BTC fa paura, potrebbe essere una soluzione quella di concentrarsi su Cardano Coin. Potremmo definirla la criptovaluta del momento che sta segnando una bull run di oltre il 13%.

Cardano è la criptovaluta del momento

Buone notizie per gli investitori che potranno puntare parte delle loro risorse su una criptovaluta in forte crescita. Come già anticipato si tratta di Cardano che ha dato il via a un rally incredibile che in un solo giorno, ovvero ieri, ha segnato una crescita pari al 13,79% (al momento della scrittura). Stiamo quindi parlando di una capitalizzazione di mercato che ora conta 45,43 miliardi di dollari. Quindi può essere attualmente scambiata a 1,458 dollari.

Nonostante abbia perso parecchio dal suo massimo storico di capitalizzazione, pari a 94 miliardi di dollari, oggi Cardano è la criptovaluta che sta restituendo più fiducia negli investitori. Quindi, anche se ancora lontano dal suo record più alto, ci sono buone prospettive per questa crypto che piace. Teniamo presente che la sua comunità oggi conta più di 1 milione di portafogli delegati.

C'è quindi grande fermento intorno a Cardano Coin che sta facendo sognare chi ha creduto in questa criptovaluta e ora ne sta portando a casa i frutti. Ovviamente non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, tuttavia per ora le previsioni sembrano essere buone per questo progetto open source legato alle criptovalute. Ricordiamo che il suo obiettivo, se così si può definire, è la realizzazione di una piattaforma blockchain pubblica per la gestione degli smart contract.

Restiamo quindi in attesa, anche se gli analisti non si aspettano grandi exploit da Cardano. Tuttavia se non conoscete questa crypto potrebbe essere utile leggere un'ottima guida per capire cos'è Cardano Coin, come acquistare e le quotazioni in tempo reale.