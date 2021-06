Cardano Coin (guida): cos'è, come acquistare, quotazioni in tempo reale

Prima di vedere le specifiche di Cardano coin è bene documentarsi sulle varie quotazioni in tempo reale di questa giovane cripto. Potete vedere dal grafico che vi proponiamo di seguito l'andamento di questa valuta virtuale.

Cos'è Cardano Coin

Cardano Coin è una criptovaluta nata dall’idea di Charles Hoskinson che altro non è che un’evoluzione di Ethereum. È un progetto nato nel lontano 2014 che è ad oggi ancora in fase di sviluppo. A controllare Cardano Coin ci sono ben tre organizzazioni che curano tutti i dettagli di questa criptovaluta innovativa:

Cardano Fundation: è un ente no profit che si adopera per promuovere, progettare e standardizzare la tecnologia di Cardano.

IOHK (Input Output Hong Kong): è una società fondata da Hosinson stesso con l’aiuto di Jeremy Wood che si occupa di ricerca e sviluppo di tecnologie in ambito blockchain.

Emurgo: la terza azienda dietro Cardano ha l’incarico di sviluppare alcune incentivazioni commerciali per promuovere questa criptovaluta.

Inoltre, questa valuta digitale in ambito economico finanziario viene contraddistinta con la dicitura ADA.

Come e dove acquistare

Le varie piattaforme Exchange e CFD per acquistare Cardano Coin sono davvero molte. Abbiamo deciso per questa ragione di selezionarne tre che permettono di svolgere la compravendita di questa interessante cripto.

eToro

Tra le tre piattaforme non poteva mancare di certo il conosciutissimo eToro. Questo sito è uno dei migliori nel campo di trading di criptovalute e non solo. Tale piattaforma è gratuita e soprattutto non chiede nessuna commissione per svolgere le proprie attività di trading. È indicato anche per i meno esperti, questo perché è davvero facile da usare ed altrettanto sicura. Per comprare questa criptovaluta su eToro vengono richiesti 200 euro di deposito.

BitPanda

Il secondo sito dove è possibile eseguire transazioni di Cardano Coin è BitPanda. Una piattaforma di Exchange molto sicure e con ridotte commissioni rispetto ai competitor. Oltre a cardano questo sito offre la possibilità di acquistare numerose altre criptovalute. È quindi adatto anche a chi necessita di investire i propri soldi su più cripto utilizzando un’unica piattaforma. Iniziare a comprare i Cardano Coin è davvero molto semplice ed intuitivo. Basterà infatti creare un account e confermare la vostra identità. BitPanda è un punto di riferimento per chi vuole investire nel mondo delle cripto e garantisce sicurezza ed affidabilità. L’exchange in questione è in auge dal lontano 2014 ed opera in Austria.

Plus500

È praticamente l’alternativa ad eToro. A differenza di quest’ultimo però, Plus500 utilizza degli intermediari, i cosiddetti CFD. Plus500 offre una vasta gamma di mercati su cui è possibile investire i propri risparmi. Oltre ai mercati di valute sono disponibili anche indici, azioni, materie prime e gli ETF. Plus500 proprio come eToro offre la possibilità di utilizzare il demo gratuito, utile per capire come funziona il mondo del trading CFD.

I migliori wallet per Cardano Coin

Custodire i propri Cardano Coin è forse la scelta più importante da intraprendere. È infatti di vitale importanza scegliere un wallet sicuro per evitare furti da parte dei malintenzionati. Come ben saprete, esistono diversi tipi di Wallet a seconda delle proprie esigenze. Se ad esempio si vuole avere a portata di mano le proprie criptovalute è bene scegliere un Wallet fisico come Trezor o il Ledger Nano X. Se invece preferite il digitale sono a vostra disposizione i Web Wallet, i Desktop Wallet ed i Mobile Wallet. Tra i Web Wallet troviamo sicuramente AdaLite Wallet, conosciuto anche come CardanoLite. Questo portafoglio è sicuro e altrettanto leggero. Per quanto concerne, invece, i Web Wallet possiamo consigliarvi il Daedalus Wallet, disponibile per PC, è il wallet ufficiale dei Cardano Coin. Tra i Mobile Wallet per Cardano Coin troviamo Yoroi Wallet, un’app disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Oltre alle applicazioni per smartphone sono disponibili anche Web Wallet e la relativa estensione Chrome.

Cardano Coin conviene?

Questa criptovaluta è sicuramente una delle più interessanti criptovalute che possiamo trovare sul mercato. Questo perché attualmente la sua valutazione è in rialzo, pensate che dopo un mese dalla nascita ha avuto un incremento di valore del 1700%. Investire in questa criptovaluta conviene soprattutto se pensiamo che dietro a questa criptovaluta c’è un vero e proprio team di esperti che si adopera per migliorare giorno dopo giorno tale valuta virtuale. Investire però su una valuta giovane però può rivelarsi un rischio nel medio-lungo termine. Vi consigliamo dunque se non volete rischiare di perdere svariati soldi di investire poco denaro in cambio dei Cardano Coin.

Previsioni su Cardano Coin

Le valutazioni di Cardano Coin sono in salita anche per i prossimi anni, questo dicono gli esperti. Dunque quest’informazione è fondamentale soprattutto per chi vuole investire nel medio-lungo periodo. Come tutte le criptovalute, però, anche questa soffre sul breve periodo. Questo perché l’andamento di questa cripto sul mercato è spesso altalenante. Il nostro consiglio è quello di comprare Cardano Coin solo se avete in programma di investire sul lungo termine, altrimenti è un rischio molto alto.

Conclusioni

Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi acquistare Cardano Coin è davvero semplice e veloce, basta seguire le nostre indicazioni. Infine, investire su questo genere di criptovaluta potrebbe fruttare molto nel lungo periodo. Sta a voi ora, decidere se acquistare questa criptovaluta giovane o meno.