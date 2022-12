Carding: perché è un pericolo così grande per le tue carte?

Le carte, siano esse di credito o di debito, sono soggette a diversi tipi di potenziali truffe. Tra di esse, il fenomeno noto come Carding è uno dei più diffusi.

Questa frode viene utilizzata per utilizzare rubare una carta e sfruttare il denaro presente sulla stessa per acquistare beni e servizi di vario tipo. A meno di non avvalersi di un servizio di livello come quello proposto da HYPE, i rischi di perdere denaro sono dunque concreti.

Ma come funziona a livello pratico questo tipo di attacco?

Di fatto, i criminali informatici prendono di mira i negozi online che presenta la vendita di beni di medio-alto valore. In questo modo, un incauto acquirente può vedersi sottrarre i dati legati alla carta che usa per il pagamento su tali store.

Ottenute queste informazioni, i malviventi possono sfruttarle direttamente o agire vendendo a terzi le stesse.

La prudenza può essere sufficiente ad evitare fenomeni come il Carding? Di fatto, con i nuovi e raffinati attacchi degli hacker, è bene abbinare l’attenzione a una carta adeguatamente protetta.

Evitare fenomeni come il Carding? Prudenza e una carta affidabile lato sicurezza

In questo contesto, carta HYPE si dimostra all’altezza della situazione, contrastando azioni di tipo Carding o simili con efficacia.

La possibilità di bloccare la carta, l’assistenza avanzata e i sistemi di sicurezza che caratterizzano l’utilizzo di questo strumento, sono armi di difesa alquanto valide contro criminali informatici di vario tipo.

HYPE però, non è ottima solo a livello di sicurezza. Si parla di un’app avanzata, dotata di un sistema di monitoraggio delle spese. La possibilità di utilizzare salvadanai virtuali con tanto di obiettivi da raggiungere, è un plus da non sottovalutare per chi ha difficoltà a risparmiare denaro.

La possibilità di effettuare investimenti, di richiedere prestiti (da 2.000 a 25.000 euro) sono altri vantaggi tutt’altro che scontati tra la numerosa concorrenza.

Tornando sulla carta poi, va tenuto conto che questa propone la possibilità di effettuare prelievi gratuiti (in Italia e all’estero), con tanto di copertura furti ATM e rimborso in caso di rapina.

Tutti vantaggi che rendono HYPE un’ottima carta prepagata a 360 gradi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.