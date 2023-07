Carica in modalità Wireless anche in VIAGGIO: postazione pieghevole

Hai bisogno di un caricatore pratico e affidabile per caricare i tuoi dispositivi comodamente anche in vacanza? La Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1 è perfetta per ogni tua esigenza e non ti delude mai. Con spazio a sufficienza per ripristinare l’energia di smartphone e accessori tech, una volta che la scopri non la abbandoni più.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta e acquistala adesso su Amazon a soli 36,91€ grazie al coupon del 15%. Dovrai solo cliccare sulla spunta in pagina e aggiungere il prodotto al carrello quindi non tardare.

La ricevi a casa con spedizione veloce e gratuita con un abbonamento Amazon Prime.

Il caricatore perfetto esiste ed è wireless e pieghevole

Estate è tempo di vacanze e viaggi in giro per città e spiagge. Ogni volta però si finisce per impazzire nel fare la valigia per scegliere quello da portarsi, per non pensare a quello spazio da tenere sempre libero per tutti i caricatori dei nostri dispositivi. Se stai cercando una soluzione intelligente e pratica, di sicuro la Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1 è la scelta giusta. Una volta provata non ne potrai fare più a meno, non solo per evitare di portarti in viaggio 3 caricatori diversi, ma anche per tenere sempre in ordine la tua postazione.

Questo straordinario caricatore pieghevole occupa pochissimo spazio e puoi tenerlo sempre a portata di mano e in ordine grazie alla custodia. Finalmente hai l’occasione di ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e auricolari senza dover fare a gare quale collegare per prima alla presa. Non devi far altro che adagiare i dispositivi nel loro slot e grazie alla wireless saranno pronti in pochissimo tempo.

Questo dispositivo è compatibile con i dispositivi Apple, ma ti consiglio comunque di controllare che i tuoi modelli siano supportati. È dotato inoltre di indicatori LED intuitivi per capire lo stato di carica dei tuoi dispositivi. Per quanto riguarda la sicurezza non ti devi preoccupare, dal momento che è garantito da protezione su: sovracorrente, sovratensione e sovraccarico.

