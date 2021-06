Caricabatteria 100% solare con ricarica veloce

Quello che vi suggeriamo oggi è un accessorio se non indispensabile, estremamente utile per chi gradisce gli spazi aperti, senza rinunciare alla tecnologia. Si tratta del caricabatteria solare RavPower, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo considerando efficienza e potenza.

Caricabatteria solare RavPower con iSmart: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dicendo che si tratta di un caricabatteria completamente solare, il che significa che non possiede alcun accumulatore. Tuttavia, la potenza in uscita garantisce un’ottima efficienza permettendo di ricaricare i propri dispositivi in poco tempo. I pannelli infatti sono in grado di convertire tra il 21,5% ed il 23,5% dell’energia prodotta alla luce diretta del sole. In totale i pannelli sono ben quattro, il che permette di produrre grosse quantità di energia pulita al 100%. I pannelli inoltre sono di grado industriale, mentre il telaio ha ottenuto la certificazione IPX5 per la resistenza ad acqua e polvere. Questo significa che non dovremo preoccuparci degli agenti atmosferici, perché il caricabatteria è studiato appositamente per l’utilizzo all’aperto in ogni circostanza.

Le porte USB invece sono 3, permettendo quindi di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Non manca una porta con un’uscita a 2,1A per la ricarica veloce, ed un’erogazione complessiva di 5,6A. In ogni caso però il caricabatteria utilizza un circuito con funzionalità iSmart. Questa feature esclusiva di RavPower permette al caricabatteria di riconoscere il dispositivo e regolare automaticamente la tensione in uscita per una ricarica ottimale. Grazie alla possibilità di ripiegare i pannelli il caricabatteria diventa estremamente compatto, le dimensioni infatti si fermano a soli 15×29,5cm. Un prodotto di grande valore per chi ama le gite fuori porta, ma non vuole rinunciare agli apparecchi che ormai accompagnano la nostra quotidianità.

Il caricabatteria è attualmente disponibile su Amazon a soli 85,99 euro, con un rapporto qualità/prezzo tra i migliori in assoluto.