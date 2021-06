Caricabatteria rugged con ricarica Qi in offerta

Con l’arrivo della bella stagione, sicuramente passeremo più tempo fuori casa, e per alcuni è indispensabile avere una fonte di energia sempre a portata di mano. Per questo vi suggeriamo una buona offerta sul caricabatteria portatile di Hiluckey, un accessorio ricco di funzionalità ed estremamente capiente.

Caricabatteria portatile rugged Hiluckey: caratteristiche tecniche

La batteria integrata infatti è da ben 26.800mAh, una capacità sufficiente a ricaricare un iPhone11 ben 8 volte. È possibile, inoltre, ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Due, infatti, sono le tradizionali porte USB Type-A a cui si aggiunge una terza porta USB Type-C. Su una delle due facce, il caricabatteria sfoggia invece un pannello Qi per la ricarica wireless, garantendo così un’esperienza completamente senza cavi. Chiude la dotazione un pannello solare in grado di accumulare una buona quantità di energia sotto la luce diretta del Sole. Chiaramente si tratta di un metodo di ricarica meno pratico, ma rappresenta comunque una feature in più che in caso di emergenza può far comodo.

Uno degli aspetti più interessanti è tuttavia il design, strutturato per resistere in ambienti poco amichevoli per le apparecchiature elettroniche. Il caricabatteria, infatti, è dotato di una protezione in plastica e silicone che gli permette di resistere ad acqua, urti e polvere. Una struttura estremamente robusta, indispensabile per l’utilizzo all’aperto. Non manca inoltre una pratica torcia, con funzione SOS. Parliamo di un dispositivo decisamente versatile, comodo da portare sempre con sé ed estremamente utile in ogni circostanza.

Grazie ad un’offerta lampo può essere acquistato su Amazon a soli 28,89 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.