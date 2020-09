Caricabatteria USB-C al 50% di sconto su Amazon

Se l’eccesso di cavi, e soprattutto di alimentatori ad impegnare le prese, è un problema oggi Amazon propone in offerta un prodotto che fa al caso nostro. In particolare si tratta di un caricabatteria con ben 3 ingressi per la ricarica, utile per tutte le esigenze e con il minimo ingombro.

Il prodotto di cui stiamo parlando è il caricabatteria da muro Aukey da 74,5W. Questo piccolo alimentatore possiede un ingresso Type-C da ben 46W capace di fornire sufficiente energia agli ultimi MacBook di casa Apple. Il secondo ingresso invece è un Quick Charge 3.0 capace di ricaricare con una potenza fino a 18W qualsiasi tipo di smartphone. Infine è presente un terzo ingresso standard per ricaricare qualsiasi altro dispositivo come gli auricolari o uno smartwatch.

Si tratta di un accessorio estremamente comodo per chi lavora molto in mobilità e si trova spesso in viaggio. In questi casi difficilmente si riesce ad avere tutti i dispositivi sempre carichi. Con questo accessorio sarà sufficiente una singola presa elettrica, ad esempio quando ci troviamo in treno, e collegare fino a 3 dispositivi al medesimo caricabatteria che li ricaricherà simultaneamente. Amazon lo propone oggi con ben il 50% di sconto per soli 21.99 euro.