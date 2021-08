Caricabatterie Duracell: risparmi TRE volte tanto

Risparmio numero 1: lo sconto Amazon che oggi porta il caricabatterie Duracell (con due batterie incluse) per poche ore da 14,20 a 12,49 euro (-12%). La classica offerta lampo destinata a scadere nel giro di poche ore, insomma.

Risparmio numero 2: l'omaggio Amazon di 6 euro a fronte di una ricarica da 60 euro, abbattendo così il costo delle batterie ad appena 6,49 euro sfruttando questa semplice e particolare modalità di pagamento.

Risparmio numero 3: avere in mano batterie ricaricabili che in poche ore tornano ad erogare energia per ore di gioco, musica o quant'altro, inquinando di meno e risparmiando molto di più rispetto alle batterie tradizionali.

Insomma, puoi risparmiare tre volte tanto semplicemente con un paio di click. E ora sai come.

Duracell, risparmi di più

Sarà sufficiente sommare questi tre fattori per capire quanto conveniente possa essere l'acquisto del caricabatterie Duracell disponibile in sconto in queste ore. Il costo scende infatti a livelli estremamente bassi, diventando un vero e proprio investimento per il parco batterie di casa: invece di doverne acquistare di continuo, sarà sufficiente affidarsi al caricabatterie (in grado di ricaricare 2 batterie di tipo AA e 2 batterie di tipo AAA), sapendo che nel giro di appena 4 ore si avrà nuovamente piena autonomia a disposizione per qualsiasi utilità.

Quattro batterie (2 AA + 2 AAA) sono già in dotazione, il che vale già il prezzo ottenuto dalla sommatoria dei due sconti fruibili in queste ore. In prospettiva il risparmio sarà grosso, soprattutto se in casa si fa frequente uso di batterie dentro mouse, controller, tastiere, giocattoli, piccoli elettrodomestici, orologi e molte altre utilità ancora.

Meno rifiuti e grossi vantaggi: bastano 6,49 euro e un paio di click.