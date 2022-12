Caricabatterie rapido Samsung da 25W: in offerta su Amazon a 15 euro

Se avevi bisogno di acquistare il caricabatterie rapido Samsung originale da 25W è arrivata su Amazon l’offerta che fa per te. Il pratico accessorio, con cavo USB da tipo-C a tipo-A incluso, è in promozione a soli 15,99 euro. Con disponibilità immediata e la spedizione Prime potrai riceverlo a casa praticamente subito.

Caricabatterie rapido Samsung da 25W in offerta: sicuro, pratico e ovviamente velocissimo

L’acquisto di questo caricabatterie è utile se hai acquistato uno smartphone di ultima generazione sprovvisto dell’accessorio per la ricarica oppure è presente soltanto il caricabatterie standard senza la ricarica rapida.

Con una potenza di 25W, questa soluzione ti permette di dare al tuo dispositivo i tempi di ricarica che merita, con una carica adattabile alla misura delle capacità del tuo smartphone. Sebbene sia marchiato Samsung è possibile utilizzarlo con qualsiasi device supporti la ricarica rapida, in modo da essere pronto all’azione senza lunghi tempi di attesa.

E il cavo USB-C a USB-A incluso ti permette di utilizzarlo davvero con tutti i dispositivi che vuoi. Il prezzo in offerta è di soli 15,99 euro: pochissimo per un accessorio originale, potente e pratico per differenti usi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.