Caricabatterie wireless per auto in super sconto con le Offerte di Primavera

Il caricabatterie wireless del marchio Satechi è appositamente progettato per le prese d’aria dell’auto e ti permette di ricaricare con la tecnologia magnetica senza filo il tuo iPhone. Compatibile quindi con gli smartphone Apple da 12 in poi, oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 48,74 euro invece di 64,99 grazie alle Offerte di Primavera.

Caricatore wireless per auto in offerta: le caratteristiche

Il caricabatterie wireless per auto Satechi Qi2 è pensato per chi è sempre in movimento e ha bisogno di mantenere carico il proprio iPhone con un sistema semplice e veloce.

L’accessorio sfrutta infatti la compatibilità con MagSafe e la tecnologia Qi2 per garantirti una ricarica veloce e sicura fino a 15W: questo significa avere una ricarica nel minor tempo possibile, senza compromessi sulla qualità.

Il design intelligente si aggancia facilmente alla bocchetta dell’aria, mantenendo il telefono stabile anche sulle strade più accidentate. I potenti magneti garantiscono una presa salda, evitando cadute o movimenti indesiderati, mentre la possibilità di orientare il dispositivo sia in verticale che in orizzontale ti consente di avere una visione ottimale delle mappe o delle notifiche.

Realizzato in alluminio resistente e dotato di un disco di ricarica in silicone morbido per proteggere il tuo telefono da graffi e usura, nella confezione troverai anche un cavo USB-C da 1 metro e un adattatore per accendisigari da 25 W, così puoi usarlo subito senza dover acquistare accessori aggiuntivi.

Con questo caricabatterie wireless per auto semplificherai la tua vita con una ricarica senza filo veloce e sicura: acquistalo a soli 48,74 euro invece di 64,99.