METÀ PREZZO per questo caricatore da 100 W con 8 porte

Con le sue 8 porte, 4 di tipo USB-C e le altre 4 di tipo USB-A, il caricatore da 100 W oggi in sconto a metà prezzo su Amazon è un affare da cogliere al volo. È il modello proposto dal marchio Binamao, in grado di alimentare e ricaricare ogni dispositivo. Puoi acquistarlo risparmiando il 50% sul listino semplicemente attivando il coupon dedicato.

Il caricatore Binamao da 100 W in sconto del 50%

È pienamente compatibile con tutti gli smartphone e i tablet, ma anche con le console videoludiche portatili come nel caso di Nintendo Switch e con i notebook. Le dimensioni compatte permettono di portarlo comodamente sempre con sé, anche nella borsa o nello zaino. Il cavo in dotazione, da collegare alla presa di corrente, ha una lunghezza pari a 1,2 metri. È realizzato con l’impiego di materiali ignifughi e integra protezioni da cortocircuiti, sovratensioni e surriscaldamenti. Se vuoi saperne di più, consulta la pagina dedicata sull’e-commerce.

Grazie allo sconto del 50% proposto oggi, puoi acquistare il caricatore da 100 W del marchio Binamao al prezzo finale di soli 16,49 euro, una spesa davvero irrisoria se si considerano le sue caratteristiche. Come già scritto, non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

La spedizione è gestita da Amazon, che assicura inoltre la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista in un paio di giorni al massimo a chi è in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettua subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima del sold out.