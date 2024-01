Caricatore DOPPIO USB C 20W+20W per Apple, Samsung e tanti altri (17€)

Perchè fare a meno di una ricarica sempre rapida e veloce e sicura sui tuoi dispositivi quando hai un dispositivo che te lo consente? Hai letto proprio bene: con UGREEN e questo caricatore doppio USB C non hai limite davanti a te ma solo tanta comodità.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, dal momento che è in promozione su Amazon te lo segnalo. Portalo a casa con un bello sconto del 38% e fallo diventare tuo a soli 17€. Non potrai che trovarti bene.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Caricatore doppio USB C: tutto quello che devi sapere

Ugreen è un marchio di cui ti puoi fidare: se fai qualche ricerca scopri che ha un sacco di recensioni positive. Se, quindi, sei in cerca di un caricatore doppio USB C come questo, ti trovi nel posto giusto. Comodo e con dimensioni compatte lo porti sempre con te.

Si presenta con una banalissima basetta, una di quelle che hai già visto ma a differenza di tanti altri modelli è la qualità che lo distingue. Oltre ad essere realizzato con materiali di prima qualità ha anche un sistema di protezione integrato così tuteli tutti i prodotti che colleghi.

Ha due entrate USB C a disposizione ed entrambe hanno una potenza da 20W ciascuna così non scendi a compromessi ma bensì sblocchi la ricarica rapida e la sfrutti laddove possibile.

In termini di compatibilità non ci sono limiti visto e considerato che è compatibile con tutti i marchi che ti vengono in mente, compresi Apple, Samsung e così via. Naturalmente usalo con latptop, tablet, accessori, smartphone e tutto il resto.

Non perdere un secondo in più ma collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo caricatore doppio USB C a soli 17€ con lo sconto del 38% in corso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.