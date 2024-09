Caricatore USB-C 100W 4-in-1: maxi sconto Amazon con coupon (-35%)

Amazon ti offre un’ottima opportunità su questo caricatore USB-C da 100W 4-in-1 che, grazie ad un coupon da applicare in pagina, puoi pagare soltanto 38,99 euro invece di 59,99. Spedito da Amazon, include la spedizione Prime se sei abbonato al servizio.

Caricatore USB-C 100W 4-in-1: le caratteristiche

Questo accessorio diventa subito uno strumento essenziale se hai bisogno di potenza e velocità di ricarica senza compromessi. Dotato di quattro porte (2 USB-A e 2 USB-C), ti permette di caricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi, tra cui laptop, tablet, smartphone e cuffie, rendendolo perfetto sia per l’ufficio che per i viaggi. La velocità è garantita per ogni tipo di dispositivo collegato.

La tecnologia GaN (nitruro di gallio) permette infatti di offrire un’esperienza di ricarica più efficiente e sicura, mantenendo bassa la temperatura e proteggendo i tuoi dispositivi da sovraccarico, sovracorrente e cortocircuiti. Il sistema di controllo della temperatura BCT, invece, garantisce che i tuoi dispositivi non si surriscaldino, prolungando la durata della batteria.

Il caricatore è compatibile universalmente con diversi dispositivi: dai MacBook ai più recenti modelli di iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel e molti altri. Inoltre, supporta numerosi protocolli di ricarica rapida, come PD3.0, QC4+, SCP, e PPS, garantendo sempre la massima velocità di ricarica per ogni device.

Grazie al suo design compatto, infine, è circa il 40% più piccolo rispetto ai normali caricabatterie da 100W, perfetto da portare sempre con te, ovunque tu vada. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 38,99 euro invece di 59,99.