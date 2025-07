Caricatore USB-C 140W 3 porte: sconto FLASH su Amazon (-25%)

Il caricatore USB-C da 140W del marchio UGREEN è perfetto per la ricarica di qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, ma soprattutto più esigenti come laptop di ultima generazione o console da gioco. Oggi è in offerta lampo su Amazon con il 25% di sconto grazie al quale puoi acquistarlo a soli 59,09 euro invece di 78,79. Il prezzo include la spedizione Prime.

Il caricabatterie è dotato di 3 porte (2 USB-C e 1 USB-A) che riescono a generare fino a 140W complessivi, ideali come detto per ogni genere di dispositivo elettronico. Grazie alla tecnologia Power Delivery 3.1 potrai ricaricare un MacBook Pro di ultima generazione oltre il 50% in soli 30 minuti, per una energia che viene distribuita in modo intelligente a seconda dei dispositivi collegati. In ogni caso, supporta la ricarica multi-dispositivo e contemporanea.

La confezione include anche un cavo USB-C da 240W che supporta la ricarica ultra-rapida senza compromessi con una gestione affidata a chip di protezione intelligenti che evitano surriscaldamenti, sovracorrenti e corto circuiti.

Compatto e facile da portare, non rinuncia alla potenza e alla sicurezza: praticamente il caricatore USB-C perfetto e soprattutto universale per tutti i tuoi dispositivi. Acquistalo adesso a soli 59,09 euro invece di 78,79.