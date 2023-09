Caricatore USB-C 65W: DOPPIO SCONTO Amazon con coupon (-37%)

Ti proponiamo una soluzione pratica, geniale ed elegante per tenere ordinata la tua postazione di lavoro: un potente caricatore USB-C da 65W che ti permette di ricaricare 5 dispositivi alla volta e che oggi può essere tuo su Amazon a soli 55,99 euro invece di 85,99 se applichi il coupon sconto che trovi in pagina.

Caricatore USB-C 65W: ne ricarichi cinque alla volta

Il caricatore PowerCombo di Baseus offre ben 5 porte di alimentazione, 3 caricabatterie USB e un cavo di ricarica rapida di tipo C da 65 W, il tutto in un unico dispositivo. Questa soluzione non solo ti fa risparmiare denaro, ma mantiene anche la tua scrivania organizzata.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo caricatore è il cavo retrattile di tipo C integrato da 80 cm con una potenza di 65 W. Questo cavo è progettato per durare più di 10 anni e può gestire oltre 5000 operazioni di inserimento ed estrazione. La durabilità incontra la praticità, consentendoti di caricare rapidamente laptop e smartphone senza dover cercare cavi aggiuntivi.

Se sei un utente di laptop, apprezzerai sicuramente la velocità di ricarica offerta da questo caricatore. Il caricabatterie PowerCombo può caricare un MacBook Pro 16 dallo 0% al 45% in soli 30 minuti, garantendo che tu possa tornare al lavoro rapidamente. Questa è la stazione di ricarica che ti permette di rimanere produttivo e di mantenere il massimo flusso di lavoro.

La vera forza del caricatore PowerCombo è la sua capacità di gestire la ricarica rapida contemporanea per fino a 3 dispositivi diversi. Sia che tu stia caricando telefoni cellulari, tablet o laptop, questa stazione di ricarica può farlo tutto contemporaneamente. Con il PowerCombo, la tua mente creativa può concentrarsi completamente sul lavoro senza doversi preoccupare di una batteria scarica.

Il dispositivo è infine dotato di protezione da sovratensione e illuminazione, Smart Touch Power Control, oltre a 9+ funzioni di sicurezza e un interruttore dell’aria. Questo caricatore non è solo una centrale elettrica per chi ha un’anima creativa, ma è anche la stazione di ricarica definitiva per ogni casa. La tua tranquillità è garantita.

E ora la parte migliore: puoi ottenere il caricatore USB-C Baseus GAN III su Amazon con un doppio sconto, portando il prezzo a soli 55,99 euro invece di 85,99 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la gestione della ricarica dei tuoi dispositivi con questo incredibile affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.