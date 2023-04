Caricatore USB-C 67 W con due porte a metà prezzo

Compatto, ma molto potente e ideale per chi è spesso in movimento: il caricatore da 67 W di NOVOO è in vendita oggi su Amazon in sconto a metà prezzo. Tutto ciò che bisogna fare per approfittare dell’offerta è attivare il coupon sconto -50%, metterlo nel carrello e completare l’ordine. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche, iniziando col segnalare il funzionamento basato sulla tecnologia GaN di ultima generazione.

L’offerta NOVOO: caricatore USB-C 67 W a -50%

Include due porte da utilizzare se necessario anche in contemporanea: una è USB-C (fino a 67 W) e l’altra USB-A (fino a 65 W). Può dunque veicolare energia a qualsiasi device: smartphone (Android e iPhone), tablet (Android e iPad), notebook (di qualsiasi brand) e console da gioco (a partire da Nintendo Switch) solo per fare alcuni esempi. In dotazione anche il cavo da 1 metro (USB-C to USB-C). Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare il caricatore NOVOO da 67 W con doppia uscita al prezzo finale di soli 19,99 euro, semplicemente attivando il coupon sconto -50% proposto oggi dall’e-commerce. Considerando le sue caratteristiche e le dimensioni estremamente compatte, si tratta di un vero affare.

Segnaliamo infine che Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio (per gli abbonati Prime) e consegna garantita in un giorno. In altre parole, se si effettua subito l’ordine, entro domani sarà recapitato direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.