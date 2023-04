Caricatore USB-C 65W con 3 porte: il prezzo crolla

Con ben tre porte in dotazione, il caricatore USB-C da 65W di Pluggify è l’accessorio definitivo per chi desidera tenere la scrivania in ordine e avere tutto ciò che serve in un ingombro compatto quando viaggia. Oggi lo si può acquistare in promozione, semplicemente attivando il coupon sconto da 10 euro proposto su Amazon.

3 porte e 65W: questo caricatore USB-C è un affare

Ha ben 3 porte (due Type-C e una Type-A) a cui connettere altrettanti dispositivi in contemporanea: notebook, smartphone, tablet e gadget elettronici di ogni tipo come auricolari o smartwatch. È pienamente compatibile con tutte le tecnologie più diffuse per la ricarica veloce: GaN III, PPS, PD 3.0, QC 4.0+, SCP e AFC. Se desideri conoscere ulteriori informazioni o vedere altre immagini le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il caricatore USB-C da 65W con 3 porte di Pluggify al prezzo finale di soli 25,99 euro invece di 35,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata con spedizione gratis e consegna a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime.

Inoltre, c’è la possibilità di risparmiare il 10% con l’acquisto combinato di due articoli. In questo caso, lo sconto è applicato in automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.