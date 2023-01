Caricatore wireless 15W a prezzo stracciato: il coupon

Ci appoggi lo smartphone e lo ricarica, senza collegare alcun cavo da inserire: è il caricatore wireless da 15 W del marchio INIU, tra i leader di questo settore, proposto oggi in doppio sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare per acquistarlo a prezzo davvero stracciato.

INIU, caricatore wireless da 15 W in doppio sconto

Garantisce il pieno supporto allo standard Qi, la tecnologia impiegata universalmente per questa operazione: è dunque compatibile con quasi tutti i telefoni Android in circolazione e con gli iPhone delle ultime generazioni. Durante la ricarica, il device può essere mantenuto in orizzontale oppure verticale, come si preferisce. La confezione è quella visibile nell’immagine qui sotto: include il cavo e il manuale. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Grazie all’offerta in corso hai la possibilità di acquistare il caricatore wireless da 15 W di INIU al prezzo finale di soli 14,99 euro, in forte sconto rispetto ai 31,98 euro di listino: per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua (e lo puoi anche ritirare in un Amazon Locker).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.