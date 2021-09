Caricatore wireless 15 W (Qi): SCONTO 50% su Amazon

Ci appoggi lo smartphone e in breve tempo la batteria torna al 100%, lo stesso vale per gli auricolari e il tablet, a patto che siano compatibili con lo standard Qi (il più diffuso): oggi il caricatore wireless da 15 W di AGPTEK è acquistabile approfittando di uno sconto del 50% su Amazon.

Ricarica wireless veloce e per tutti: l'OCCASIONE di oggi

Si collega alla presa a muro tramite cavo USB-C e integra un indicatore LED che cambia colore per indicare quando l'autonomia è piena, emettendo una luce morbida e che non disturba. È inoltre compatibile con case e cover dallo spessore fino a 6 mm: non dovrete toglierle prima di eseguire la ricarica. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 13,50 euro (invece di 26,99 euro), questo caricatore wireless è praticamente regalato. Hai la possibilità di scegliere tra due colorazioni: nero o bianco. Sbrigati prima che le unità in promozione vadano esaurite: la disponibilità è immediata, così come la consegna, con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon per i clienti Prime.