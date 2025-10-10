 Caricatore wireless 2-in-1 ora al 40% di sconto: ricarica veloce e design magnetico
Questo caricatore wireless ti permette di ricaricare insieme iPhone e AirPods con un solo ordinato dispositivo.
Questo caricatore wireless ti permette di ricaricare insieme iPhone e AirPods con un solo ordinato dispositivo.

Il caricatore wireless 2-in-1 di UGREEN nasce allo scopo di offrirti una postazione di ricarica immediata e ordinata: grazie alla tecnologia wireless magnetica compatibile con MagSafe ti permette di tenere il tuo iPhone e le tue AirPods (o altri auricolari wireless) sempre in carica semplicemente poggiandoli sulle apposite basi. Perfetto per una scrivania o anche per un comodino oggi lo prendi a soli 21,59 euro invece di 35,99 su Amazon.

Caricatore MagFlow 2-in-1

Il caricatore magnetico supporta gli iPhone compatibili con questa tecnologia per una ricarica wireless stabile da 7.5W. Il supporto sottostante può ospitare invece la custodia di ricarica dei tuoi auricolari. Volendo puoi ricaricare anche un terzo dispositivo: nella parte laterale è presente una porta USB-C, ma ti servirà ovviamente il cavo per sfruttarla.

UGREEN MagFlow Caricatore Wireless, Stazione di Ricarica 2 in 1 per Cuffie, Caricabatterie Magnetico Compatibile con iPhone 17 Pro Max Air/16/15/14/13/12, AirPods PRO 2/3

21,59 35,99€ -40%
Sicuro ed elegante, è un caricatore perfetto per far spazio e ordine senza rinunciare alle necessità di ricarica. Per questo riteniamo sia perfetto da posizionare su una scrivania o magari sul tuo comodino così da averlo pronto la mattina senza cavi svolazzanti da qualche parte.

Il prezzo scontato su Amazon è un ulteriore pro da considerare: con lo sconto del 40% te lo porti a casa a soli 21,59 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
10 ott 2025
