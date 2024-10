Caricatore wireless 3-in-1 a 11,87€: offerta a tempo di Amazon

Una stazione di ricarica wireless 3-in-1 che ti permette di caricare insieme iPhone, Apple Watch e AirPods in un colpo solo, o altri dispositivi elettronici compatibili con questo tipo di ricarica. Oggi puoi acquistare questo pratico caricatore a soli 11,87 euro su Amazon, offerta a tempo da non farti scappare.

Caricatore wireless 3-in-1: una scelta pratica e sicura

Con questa stazione di ricarica ti porti a casa, a poco prezzo, una soluzione perfetta per ricaricare i tuoi dispositivi in modo ordinato e senza troppi cavi in giro. Potrai caricare allo stesso momento il tuo iPhone, Apple Watch e AirPods, mantenendo i cavi nascosti.

L’adattatore QC 3.0 da 20 W incluso nella confezione permette di avere una ricarica rapida fino a 15W per iPhone, 3,5W per AirPods e 2,5W per Apple Watch. Il design magnetico assicura un perfetto allineamento con il telefono, offrendo una ricarica stabile e veloce anche con una custodia: a patto che questa sia compatibile MagSafe.

La base è realizzata in lega di alluminio in modo da migliorare la dissipazione del calore. Il chipset integrato, infine, protegge il dispositivo da sovratensioni, sovracorrente, sovraccarico e surriscaldamento.

Compatibile con i modelli iPhone dalle serie 12 alla 16, Apple Watch dalla serie 2 alla 9 e AirPods (2/Pro/3/4) e altri eventuali dispositivi elettronici, è un accessorio ideale per comodità, efficienza e sicurezza da posizionare sulla scrivania o sul comodino. Acquistala a soli 11,87 euro.