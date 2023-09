Caricatore wireless INUI 3-in-1: doppio sconto, prezzo stracciato

Compatibile anche con lo standard di iPhone, Apple Watch e AirPods, il caricatore wireless 3-in-1 di INUI oggi è proposto in doppio sconto su Amazon. Una riduzione di prezzo è già applicata in automatico, mentre la seconda si può ottenere semplicemente attivando il coupon -30% dedicato.

INUI, una garanzia: doppio sconto sul caricatore 3-in-1

Il modello AirFuel 3 può arrivare a 15 W con supporto alle tecnologie PD 3.0 e QC. Include inoltre un piccolo display con orologio che riduce da sé la luminosità nelle ore serali e notturne per non disturbare. Qui sotto il design compatto, studiato per ridurre al minimo l’ingombro sulla scrivania o sul comodino, ma senza rinunciare alle prestazioni. Per saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare il caricatore wireless 3-in-1 di INUI al prezzo finale di soli 18,94 euro invece di 28,49 euro come da listino. Alla riduzione applicata in automatico si aggiunge un coupon -30% da attivare con un click.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’acquisto, il prodotto arriverà direttamente a casa già domani, senza alcuna spesa aggiuntiva se in possesso di un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.