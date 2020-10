Un caricatore wireless Qi da scrivania a 8,49 euro

Ci troviamo tutti nella condizione di dover lavorare quotidianamente con un occhio al monitor del computer e l’altro al display dello smartphone, strumento irrinunciabile per la comunicazione e ormai anche per la produttività. Il nostro telefono dev’essere sempre a portata di mano e una base per la ricarica wireless da tenere proprio sulla scrivania può essere la giusta soluzione per evitare perdite di tempo o per non correre il rischio di non sentire una telefonata quando si trova altrove collegato alla presa di corrente. Consigliamo quella del marchio Yootech proposta oggi su Amazon al prezzo di 8,49 euro.

Pochi euro per la ricarica wireless alla scrivania

Con supporto allo standard Qi risulta compatibile con la quasi totalità dei dispositivi in circolazione, siano essi smartphone, tablet o di altro tipo (auricolari come quelli della linea Apple AirPods, lettori multimediali ecc). Caratterizzata da un design circolare (9,4 cm di diametro, 1,2 cm di altezza) e da un LED presente nella parte inferiore, pesa solo 60 grammi ed è realizzata in materiale ABS ignifugo. In dotazione un cavo da USB-C a USB-A.

La sicurezza è garantita dalla presenza della tecnologia Intelligent Protect che controlla la temperatura e protegge da sovratensioni. La base di Yootech per la ricarica wireless non obbliga nemmeno a rimuovere la custodia dallo smartphone se ha spessore inferiore a 4 mm ed è realizzata in gomma, plastica o TPU. Tutto questo oggi con il sconto del 29% sul prezzo di listino.