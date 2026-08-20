Caro calcio: fino a quasi 1.000 euro per Serie A e Champions

Ci siamo, quello alle porte è il weekend in cui prenderà il via la nuova stagione del calcio che conta. E come ormai accade quasi per tradizione da qualche anno a questa parte, le piattaforme arrivano all’appuntamento annunciando un aumento per i prezzi degli abbonamenti. Chi vuole seguire le partite della Serie A e quelle della Champions League in diretta deve prepararsi ad affrontare una bella spesa.

Quanto costa vedere il calcio in streaming

Un’analisi condotta da Facile.it quantifica il rincaro: +9,5% per chi sceglie gli abbonamenti mensili, ma c’è anche un calo del 6% per quelle annuali. La volontà è chiara, spingere gli utenti a sottoscrivere contratti di lunga durata, vincolandoli fino a fine stagione e oltre (ci si trova poi con i mesi estivi a pagare per guardare solo le amichevoli).

Per la stagione 2026/2027, i tifosi spenderanno almeno 669 euro per vedere la Serie A e la Champions League, rispettivamente 379 (annuale) e 564 euro (mensile) se ci si accontenta del campionato. La cifra aumenta però fino a 984 euro scegliendo di rinnovare mese dopo mese. C’è anche a chi va peggio: in Spagna si sfiorano i 1.400 euro.

Da noi, la Serie A rimane in gestione a DAZN (10 partite ogni turno) e a Sky, con quest’ultima che trasmette anche in streaming su NOW. Per quanto riguarda la Champions League, c’è ancora anche Prime Video di Amazon che proporrà un match a settimana. Chiudiamo con le parole degli esperti di Facile.it