Caro calcio: fino a quasi 1.000 euro per Serie A e Champions

Ci siamo, quello alle porte è il weekend in cui prenderà il via la nuova stagione del calcio che conta. E come ormai accade quasi per tradizione da qualche anno a questa parte, le piattaforme arrivano all’appuntamento annunciando un aumento per i prezzi degli abbonamenti. Chi vuole seguire le partite della Serie A e quelle della Champions League in diretta deve prepararsi ad affrontare una bella spesa.
Quanto costa vedere il calcio in streaming
Un’analisi condotta da Facile.it quantifica il rincaro: +9,5% per chi sceglie gli abbonamenti mensili, ma c’è anche un calo del 6% per quelle annuali. La volontà è chiara, spingere gli utenti a sottoscrivere contratti di lunga durata, vincolandoli fino a fine stagione e oltre (ci si trova poi con i mesi estivi a pagare per guardare solo le amichevoli).
Per la stagione 2026/2027, i tifosi spenderanno almeno 669 euro per vedere la Serie A e la Champions League, rispettivamente 379 (annuale) e 564 euro (mensile) se ci si accontenta del campionato. La cifra aumenta però fino a 984 euro scegliendo di rinnovare mese dopo mese. C’è anche a chi va peggio: in Spagna si sfiorano i 1.400 euro.
Da noi, la Serie A rimane in gestione a DAZN (10 partite ogni turno) e a Sky, con quest’ultima che trasmette anche in streaming su NOW. Per quanto riguarda la Champions League, c’è ancora anche Prime Video di Amazon che proporrà un match a settimana. Chiudiamo con le parole degli esperti di Facile.it
L’abbonamento annuale si conferma la scelta più vantaggiosa per chi desidera seguire l’intera stagione, senza interruzioni, consigliata soprattutto per coloro che sono sicuri di voler seguire le competizioni calcistiche fino alla fine, indipendentemente dall’andamento della propria squadra del cuore. La soluzione mensile, invece, pur avendo un costo complessivo più alto sui dodici mesi, offre la flessibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. In ogni caso, il consiglio è di confrontare le offerte dei diversi operatori così da identificare gli abbonamenti più adatti alle proprie esigenze.