Carta anonima, senza banca, linea di credito e a zero costi? Ecco quale

Alternativa valida a una carta di credito, VIABUY è il classico esempio di carta anonima, senza banca, priva di linea di credito e a zero costi.

Si tratta di una carta prepaid del circuito MasterCard che è anche conto in quanto dotata di codice IBAN.

È accessibile a chiunque perché non vengono effettuate verifiche di solvibilità e non è necessario dimostrare il proprio reddito.

In pratica, coloro che hanno difficoltà finanziarie oppure sono nell’elenco dei morosi o dei cattivi pagatori possono tranquillamente ottenere VIABUY.

VIABUY: carta anonima prepagata piena di vantaggi

Per richiedere la carta anonima prepagata VIABUY basta entrare QUI e cliccare su APRI ORA IL TUO CONTO.

Una volta completata la procedura, si otterrà una carta con codice IBAN lussemburghese e tedesco, da gestire tramite app e completamente indipendente da qualsiasi banca.

Per quest’ultimo motivo VIABUY non è rintracciabile, cosa che comporta tantissimi vantaggi in termini di privacy, sicurezza e comodità, da usare liberamente per effettuare acquisti online e nei negozi fisici oppure per inviare e ricevere bonifici.

Tutto questo grazie al circuito di pagamento MasterCard, il quale consente di pagare ovunque in Italia e in qualsiasi Paese del mondo.

Esteticamente è una carta prepagata bella a vedersi, con la possibilità di scegliere tra il colore nero e il colore oro.

In rilievo su di essa viene riportato il nominativo del titolare e il codice IBAN, rendendola praticamente uguale a una carta di credito.

L’attivazione di VIABUY, però, non è gratuita, in quanto si pagano 69 euro una tantum. Invece, il canone annuale ammonta a 19 euro al mese.

Ci sono diverse modalità per ricaricare la carta, tra cui il bonifico SEPA, SOFORT, Giropay. Inoltre, si possono effettuare gratuitamente prelievi presso gli ATM italiani ed europei.

Infine, grazie al rimborso totale Zero Liability, il circuito MasterCard protegge il titolare della carta da ogni possibile frode.

