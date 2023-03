Carta di Credito MasterCard Gold GRATIS per sempre con YOU

La Carta di Credito MasterCard Gold YOU è ricca di vantaggi. Primo, la richiedi in soli 2 minuti e ti arriva direttamente a casa tua in pochissimi giorni. Secondo, è gratis per sempre perché senza commissioni annuali e senza commissioni di prelievo nei bancomat di tutto il mondo. Terzo, mantieni la tua stessa banca senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Con Carta YOU hai tantissimi benefici che con altre soluzioni simili non trovi. Perciò non perdere altro tempo e approfitta di questa incredibile occasione che Advanzia Bank ha messo a disposizione in esclusiva anche per l’Italia. Ecco cosa puoi fare con la tua nuova MasterCard Gold:

Carta di Credito YOU: la tua MasterCard Gold gratuita

Attiva subito la tua Carta di Credito YOU in soli 2 minuti e avrai a disposizione una vera e propria MasterCard Gold non solo di nome, ma anche di fatto. Infatti, godrai di tutta la libertà d’oro che questa soluzione di pagamento digitale ha da offrire. È la più accettata in tutto il mondo e anche su internet avrai un mezzo di pagamento appropriato e sicuro.

Nessun interesse è previsto sui tuoi acquisti in caso di saldo integrale dell’importo totale del rendiconto alla data di scadenza. Il canone annuale fisso è gratuito. Non hai commissioni per l’uso all’estero in tutto il mondo. Non hai commissioni sul prelievo di contanti in tutto il mondo. Zero commissioni anche nel cambio valuta.

La spedizione della Carta di Credito MasterCard Gold YOU è gratis e se hai necessità di bloccarla non dovrai affrontare alcun costo aggiuntivo. In caso di emergenza potrai richiedere un PIN sostitutivo senza dover pagare nulla. Approfitta della libertà e flessibilità di questa soluzione in piena sicurezza e comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.