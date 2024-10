Carta del Docente 2024/2025 da oggi (aggiornamento)

A partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 14 ottobre, sarà possibile accedere nuovamente ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher relativi alla Carta del Docente. Lo ha comunicato nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche per l’edizione 2024/2025, l’iniziativa mette a disposizione 500 euro annui agli insegnanti che ne hanno diritto.

Al via oggi la nuova edizione della Carta del Docente

Questo il messaggio che compare sul sito istituzionale dedicato, specificando che si tratta di un benefit riservato ai soli docenti di ruolo.

Da lì, a partire da questo pomeriggio, sarà possibile generare i voucher necessari per l’acquisto di beni e servizi finalizzati all’aggiornamento professionale, anche su store online come Amazon: libri (cartacei o in formato digitale), riviste, hardware (inclusi dispositivi come i computer), software, iscrizioni a corsi di aggiornamento e qualificazione, corsi di laurea e master universitari, ma non solo, spettacoli teatrali e cinematografici, biglietti per musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo.

Per l’autenticazione sarà necessario ricorrere alle credenziali SPID oppure alla CIE (Carta di Identità Elettronica). Oltre ai 500 euro di quest’anno, gli aventi diritto potranno recuperare l’eventuale credito residuo di quello precedente.

Solo insegnanti di ruolo, esclusi i precari

La decisione di rendere la Carta del Docente accessibile solo agli insegnanti di ruolo, di fatto, esclude dal benefit tutti i precari che sono quotidianamente impegnati nelle scuole italiane. Una disparità di trattamento che molti trovano ingiusta, come sottolineato tra gli altri da Anief, che in un comunicato definisce la scelta una discriminazione evidente .

Per la precisione, ne ha diritto il personale delle scuole statali, a tempo pieno o part time, incluso chi è nel periodo di formazione o di prova, anche chi opera nelle scuole all’estero e negli istituti militari.

Aggiornamento (14/10/2024): il sito istituzionale dedicato alla Carta del Docente 2024/2024 è online, all’indirizzo cartadeldocente.istruzione.it. Sono circa 650.000 gli insegnanti che la possono richiedere.