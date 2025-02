Carta della Cultura e del Merito: 1.000 euro nel 2025

Dallo scorso 31 gennaio è attiva la piattaforma che permette di richiedere la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, ognuna delle quali ha un valore di 500 euro. Sono cumulabili, quindi è possibile ottenere 1.000 euro per l’acquisto di beni e prodotti consentiti entro il 31 dicembre 2025. Per l’accesso al servizio è necessario lo SPID o la CIE.

Registrazione entro il 30 giugno

Le due carte sono state introdotte nel 2021 in sostituzione della precedente 18app (Bonus Cultura). La Carta della Cultura Giovani è rivolta a coloro che hanno compiuto diciotto anni nel 2024, sono residenti sul territorio nazionale (o con permesso di soggiorno in corso di validità) e appartengono ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 35.000 euro.

La registrazione al servizio è consentita dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Il giovane può utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La stessa modalità è prevista per ottenere la Carta del Merito rivolta a coloro che, nel corso del 2024, hanno conseguito il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con una votazione di almeno 100/100 (non oltre i 19 anni di età). In questo caso, la registrazione è consentita dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

È possibile acquistare: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera, strumenti musicali.

Non è possibile acquistare: videogiochi, video-corsi aventi contenuto diverso da quelli sopraindicati, abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi, opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere.