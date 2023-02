Carta di Credito a zero spese e senza conto corrente: la scelta è Carta YOU

Chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito a zero spese che non prevede l’apertura di un nuovo conto corrente può puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una delle proposte più interessanti del settore delle Carte di Credito grazie all’assenza di costi fissi (il canone è zero) oltre che all’assenza di commissioni (prelievi e pagamenti non prevedono costi aggiuntivi, anche all’estero).

La carta di Advanzia Bank utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo. Da notare, inoltre, che non è necessario aprire un conto corrente per accedere a Carta YOU. Le spese effettuate con carta potranno essere saldate periodicamente tramite bonifico dal proprio conto corrente. Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online, tramite il link qui di sotto.

Carta YOU: la Carta di Credito a zero spese che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente

Le (poche) Carte di Credito gratis disponibili sul mercato richiedono, in genere, l’apertura di un nuovo conto corrente, spesso caratterizzato da costi fissi (come il canone mensile) e commissioni da sostenere. Per chi è alla ricerca di una Carta di Credito a zero spese senza conto corrente c’è, invece, la possibilità di optare per Carta YOU di Advanzia Bank. La carta in questione include:

canone zero a tempo indeterminato

zero commissioni sul prelievo e sui pagamenti, anche all’estero

una polizza viaggi gratuita

Da notare che il pagamento delle spese sostenute con Carta YOU può essere differito fino a 7 settimane (senza interessi) e avviene tramite bonifico dal proprio conto corrente direttamente ad Advanzia Bank, senza dover completare l’apertura di un nuovo conto corrente. Per richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, disponibile al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.