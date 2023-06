Carta di credito a zero spese: ecco cosa rende Carta YOU la scelta giusta

L’attesa è finalmente finita: coloro che cercano una carta di credito senza canone che offra numerosi vantaggi possono affidarsi a Carta YOU, una delle pochissime realtà che ti permette di godere di tutti i privilegi di una carta di credito senza dover cambiare la propria banca. Questa Mastercard Gold, emessa da Advanzia Bank, è un’opzione senza precedenti nel panorama finanziario italiano e offre una gamma di servizi esclusivi senza alcun costo di commissione o canone. Scopriamo i motivi per cui Carta YOU è la scelta giusta per coloro che cercano libertà finanziaria e vantaggi.

I vantaggi esclusivi di Carta YOU

Carta YOU di Advanzia Bank unisce i privilegi di una Mastercard Gold, uno dei circuiti più riconosciuti a livello globale, con ulteriori benefici e servizi offerti da una banca. Ma cosa rende questa carta così speciale? Iniziamo con l’assicurazione di viaggio completa e gratuita, che copre sia i viaggi in Italia che quelli all’estero. Ora puoi viaggiare con tranquillità e la consapevolezza di essere protetto da eventuali inconvenienti.

Inoltre, Carta YOU offre credito gratuito senza interessi fino a sette settimane, consentendoti di gestire le tue spese senza preoccuparti degli oneri finanziari aggiuntivi. La flessibilità dei pagamenti frazionati ti permette inoltre di adattare le tue spese in base alle tue esigenze e la possibilità di saldare la fattura tramite bonifico bancario da un conto corrente esistente garantisce un maggiore controllo finanziario.

Uno dei principali vantaggi di Carta YOU è l’assenza di un canone annuale. Non dovrai pagare alcun costo fisso per usufruire di tutti i servizi e i privilegi offerti da questa carta di credito. Inoltre, potrai effettuare prelievi gratuiti da oltre un milione di sportelli bancomat in tutto il mondo, evitando costi aggiuntivi quando hai bisogno di contante. Gli acquisti all’estero non comportano costi extra, mentre in termini di sicurezza, Carta YOU è dotata di tecnologie avanzate come il Chip EMV, che riduce notevolmente il rischio di clonazione, e il sistema Mastercard SecureCode, che garantisce transazioni online sicure e protette.

Se stai cercando una carta di credito senza canone che offra vantaggi esclusivi, Carta YOU di Advanzia Bank è la scelta ideale per te. Con i privilegi di Mastercard Gold e i servizi aggiuntivi forniti dalla banca, avrai a disposizione un’ampia gamma di vantaggi senza alcun costo di commissione. Richiedere Carta YOU è semplice e conveniente. Ti basterà collegarti al sito web dedicato alla promozione e compilare il modulo di richiesta con i tuoi dati personali. Segui le istruzioni riportate a schermo e in pochi giorni lavorativi riceverai gratuitamente la tua nuova carta direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.