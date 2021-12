Nell'era della digital economy sentiamo spesso parlare di truffe online. A dire il vero, ormai sono entrate a far parte del nostro dizionario quotidiano. Questo perché sempre più utenti direzionano i loro acquisti ai negozi online o, più semplicemente, tra normative e nuove leggi, stanno abbandonando il contante. Di conseguenza è pratica ormai diffusa quella di clonare la carta di credito. Ecco perché è di fondamentale importanza prevenire questi tipi di raggiri. Come? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Come prevenire la clonazione della carta di credito

Molti dicono che a certe cose non c'è rimedio, altri che non c'è soluzione. Noi vi diciamo che alla clonazione della carta di credito esiste una prevenzione. Come è possibile quindi evitare di trovarsi in una simile situazione? Esistono due modi, uno per scongiurare la clonazione nel mondo reale, l'altro in quello digitale.

Iniziamo con il mondo reale. Per evitare di trovarsi con la carta di credito o di debito clonata è necessario mettere in pratica alcune accortezze che, non sono risolutive, ma almeno permettono di evitare diversi pericoli. Primo fra tutti coprire il PIN quando lo si digita durante un acquisto, soprattutto in situazioni affollate dove abbiamo diverse persone vicino a noi. Gli occhi indiscreti sono sempre pericolosi.

Altro aspetto fondamentale è attivare gli alert messi a disposizione dalla propria banca, come ad esempio notifiche dall'app o SMS bancari. Fate attenzione però, perché per questi ultimi alcuni operatori applicano dei costi in addebito al cliente. Infine è bene controllare attentamente lo sportello ATM prima di effettuare un prelievo. Ciò perché potrebbe essere stato manomesso proprio per inserire dispositivi atti alla clonazione della carta di credito nel momento in cui viene inserita nell'apposito slot.

Quali consigli invece sono utili a prevenire la clonazione della carta di credito nel mondo digitale? Eccone alcuni utili che possono evitarci spiacevoli conseguenze: