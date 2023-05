Carta di credito da portare in vacanza all'estero: ecco la migliore

Con le vacanze alle porte è arrivato il momento di valutare la possibilità di richiedere una nuova carta di credito. Si tratta di uno strumento di pagamento fondamentale per chi viaggia, garantendo anche la possibilità di accedere a servizi non disponibili altrimenti (come l’autonoleggio, soprattutto di veicoli particolarmente costosi).

La carta di credito giusta da richiedere per andare in vacanza e per viaggiare è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta è completamente a zero spese: il canone è gratuito e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi. In più, la carta include una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese, in modo da saldare a rate le spese sostenute in vacanza.

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione.

Carta YOU: è la carta giusta da portare in vacanza

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

canone zero e nessun costo di emissione

e nessun costo di emissione zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all’estero

su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all’estero emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

utilizzo del circuito Mastercard che permette di sfruttare la carta in tutto il mondo

Ad arricchire i vantaggi di Carta YOU c’è la possibilità di sfruttare una polizza viaggi gratuita, ottima quando si programmano le vacanze, e di rateizzare le spese sostenute in un mese, con un pagamento rateale che permette di dilazionare il saldo di quanto speso in vacanza.

Tra le tante opzioni sul mercato, Carta YOU è, quindi, la scelta ideale per chi ha bisogno di una carta di credito da portare in viaggio. Per richiedere l’emissione della carta è sufficiente seguire la procedura di richiesta tramite il sito ufficiale:

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo. Il limite di utilizzo mensile viene stabilito da Advanzia Bank dopo la richiesta di emissione da parte del cliente, in base ai requisiti forniti. Il plafond crescerà nel tempo, garantendo margini di utilizzo maggiori, nel caso in cui il cliente paghi sempre puntualmente le spese sostenute con carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.