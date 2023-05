Carta di credito gratuita e senza aprire un nuovo conto: scegliere è facile

Oggi è possibile richiedere l’emissione di una nuova carta di credito gratuita anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. La scelta giusta in questo caso è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta, infatti, non ha costi fissi e non applica commissioni su pagamenti e prelievi, eliminando tutti i costi tipici delle carte di credito. Iin più, per ottenere l’emissione di Carta YOU, non è necessario aprire un nuovo conto corrente che, come spesso avviene, comporterebbe costi aggiuntivi per il cliente.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale, compilare il modulo e attendere che Advanzia valuti la richiesta. L’emissione, completamente gratuita, arriverà in tempi rapidi.

Carta di credito gratuita e senza conto: ecco perché scegliere Carta YOU

Scegliere Carta YOU oggi permette di accedere ad un servizio davvero completo e vantaggioso. Carta YOU:

è una carta di credito gratuita che, quindi, non ha costi fissi e non prevede commissioni su prelievi e pagamenti, sia in Italia che all’estero

che, quindi, non ha costi fissi e non prevede commissioni su prelievi e pagamenti, sia in Italia che all’estero può essere richiesta senza dover aprire un conto corrente

non prevede costi di emissione

include una polizza viaggi gratuita e consente di rateizzare le spese sostenute

e consente di utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, utilizzabile in tutto il mondo

Scegliere Carta YOU rappresenta, quindi, una scelta vincente. Si tratta di una carta di credito completa, utilizzabile in Italia e all’estero senza limitazioni e in grado eliminare tutti i costi tipici di queste carte. Per richiedere l’emissione della carta è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto.

Con Carta YOU è possibile accedere ad un plafond “su misura” del cliente che aumenta nel tempo. La banca stabilisce il plafond dopo la richiesta di emissione, sulla base dei dati dell’utente. Il fido disponibile, però, aumenta nel corso del tempo, se il cliente salda sempre in tempo le spese sostenute. Utilizzando con maggior frequenza Carta YOU, quindi, sarà possibile ottenere ulteriori vantaggi.

