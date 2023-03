Carta di Credito gratuita: ecco perché scegliere Carta YOU

Per scegliere una nuova Carta di Credito gratuita è necessario valutare, con attenzione, tutte le opzioni a propria disposizione: molte carte, infatti, permettono di azzerare le spese solo con l’apertura di un nuovo conto corrente che, a sua volta, potrebbe comportare un aumento dei costi per il cliente. Per puntare su di una soluzione davvero a zero spese e che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente è possibile scegliere Carta YOU di Advanzia Bank.

Si tratta di una Carta di Credito richiedibile direttamente online e caratterizzata da alcuni elementi molto interessanti. Carta YOU, infatti, non ha costi fissi e non presenta commissioni legate al prelievo e ai pagamenti (anche se effettuati all’estero). In più, con la carta di Advanzia Bank è possibile accedere a vantaggi aggiuntivi come l’utilizzo del circuito Mastercard per i pagamenti e di una polizza viaggi gratuita.

Per richiedere Carta YOU, in modo completamente gratuito, è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale:

Carta di Credito gratuita e senza conto: la scelta giusta è Carta YOU

Scegliere Carta YOU come Carta di Credito gratuita e senza conto apre le porte ad una serie di vantaggi. Questa carta, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato zero commissioni per prelievi e pagamenti, anche all’estero

per prelievi e pagamenti, anche all’estero non è richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente

polizza viaggi gratuita inclusa

inclusa utilizzo del circuito Mastercard per i pagamenti (la carta è accettata in tutto il mondo)

per i pagamenti (la carta è accettata in tutto il mondo) possibilità di dilazionare le spese con un pagamento rateale (con l’applicazione di un tasso di interesse)

plafond personalizzabile (dopo l’emissione) in base alle proprie esigenze ed ai propri requisiti

Carta YOU, anche considerando l’assenza di costi, è una delle migliori Carte di Credito sul mercato e sceglierà come strumento di pagamento consente di accedere a tanti vantaggi a zero spese. Per richiedere la carta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.