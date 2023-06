Carta di credito gratuita: perché conviene e come scegliere la migliore

Una carta di credito gratuita è uno strumento di pagamento privo di costi fissi e commissioni legati all’utilizzo. Si tratta di una soluzione molto conveniente in quanto presenta tutti i vantaggi di una carta di credito, compreso l’accesso a prodotti e servizi disponibili solo con questo tipo di carte, andando a eliminare i costi. Il mercato propone poche opzioni per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito gratuita. In molti casi, inoltre, è necessario aprire un nuovo conto corrente che può rappresentare una fonte di costi indiretti da non sottovalutare.

Puntare su di una carta di credito davvero gratuita è, però, possibile: basta puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta è sempre più vantaggiosa e completa, non ha costi fissi, non ha commissioni sull’utilizzo e non comporta l’apertura di un nuovo conto corrente. Richiederla è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Carta YOU è seguire la procedura di sottoscrizione.

Perché conviene una carta di credito gratuita

Scegliere una carta di credito gratuita è una mossa vincente: questo tipo di carte non hanno costi ma offrono gli stessi vantaggi delle carte a pagamento. Scegliere una soluzione di questo tipo, quindi, garantisce:

zero costi fissi

zero commissioni legate all’utilizzo

la possibilità di avere a disposizione una carta di credito completa e sempre pronta all’uso

Tra le proposte disponibili sul mercato c’è Carta YOU. La carta di Advanzia Bank è una carta a canone zero che presenta zero commissioni sull’utilizzo. In più, la carta viene emessa senza apertura di un nuovo conto corrente. Per i suoi clienti, inoltre, Carta YOU propone anche diversi bonus aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere la carta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo se il cliente è puntuale nei pagamenti. Inizialmente, la banca fissa un plafond mediamente basso. Dopo i primi mesi di utilizzo, però, il limite di utilizzo mensile cresce, garantendo margini maggiori al cliente. Si tratta di un ulteriore vantaggio di Carta YOU che, di fatto, premia i clienti con un plafond sempre più grande.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.