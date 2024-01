Carta di credito gratuita: perché scegliere Carta YOU di Advanzia Bank

Con sede nel cuore del Lussemburgo, Advanzia Bank è un istituto bancario specializzato nell’emettere carte di credito e soluzioni di pagamento, operante con successo dal 2005. Autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese, la banca si è estesa in diversi Paesi europei, compresa l’Italia.

Il fiore all’occhiello dell’offerta di Advanzia è Carta You, insignita del titolo di “Miglior Carta di Credito”. A rendere unica questa carta è il fatto che sia gratuita, senza canoni mensili o annuali, nessuna commissione presso gli sportelli ATM in tutto il mondo e nessun costo legato al cambio valuta.

Le Caratteristiche di Carta YOU

Carta YOU offre un periodo di credito privo di interessi esteso fino a 7 settimane. Richiederla è rapido e semplice, (meno di due minuti direttamente online), senza necessità di aprire un nuovo conto corrente. La carta, una prestigiosa MasterCard Gold, è accettata presso oltre 36 milioni di esercenti globali.

Utilizzabile sia in modalità saldo che con opzione rateale, Carta YOU permette prelievi in Italia e all’estero, pagamenti online e fisici attraverso tecnologie Chip & PIN o Contactless. Inoltre, include un’assicurazione viaggio completa, ideale per chi si sposta frequentemente per lavoro o svago.

I limiti di spesa, come plafond e fido, possono essere personalizzati in base al profilo e allo storico del cliente, riflettendo il merito creditizio. La richiesta può essere effettuata direttamente dal sito ufficiale tramite un modulo semplice, con esito rapido.

Una volta ricevuta la carta, l’attivazione è immediata tramite il servizio clienti, e la gestione diventa agevole grazie all’app dedicata.

Tuttavia, l’emissione o meno della carta verrà valutata dalla banca. Carta YOU di Advanzia è già accessibile in diverse nazioni europee, inclusa l’Italia. Clicca sul link qui sotto e richiedila: godrai di vantaggi davvero unici!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.