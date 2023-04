Carta di Credito gratuita senza cambiare banca: la soluzione è Carta YOU

Una Carta di Credito gratuita consente di azzerare sia i costi di mantenimento che di utilizzo di questo strumento di pagamento. Si tratta, quindi, di un’opzione molto vantaggiosa e pensata per garantire un utilizzo completo e senza costi.

Per accedere ad una Carta di Credito gratuita non è necessario cambiare banca e non serve aprire un nuovo conto corrente. Puntando su Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere ad una carta a zero spese e senza dover avere un nuovo conto corrente d’appoggio.

Con Carta YOU, infatti, il canone è zero. Anche le commissioni su pagamenti e prelievi (anche all’estero) sono azzerate. Le spese sostenute vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto corrente e, all’occorrenza, possono essere rateizzate. Per tutti i clienti, inoltre, Carta YOU propone anche una polizza viaggi gratuita.

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Carta YOU: la Carta di Credito gratuita e senza conto corrente

Tra le tante opzioni sul mercato, in questo momento, spicca Carta YOU. Questa carta presenta:

canone zero

zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero

su prelievi e pagamenti, anche all’estero una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

apertura senza dover cambiare banca e senza dover aprire un conto corrente

e senza dover plafond stabilito in base ai requisiti forniti dal cliente e eventualmente incrementabile successivamente

utilizzo del circuito Mastercard per prelievi e pagamenti in tutto il mondo

Accedere a Carta YOU è semplice e non richiede l’apertura di un nuovo conto. Per richiedere l’emissione della Carta di Credito è sufficiente accedere al sito ufficiale e inviare la richiesta online. In breve tempo, Advanzia Bank risponderà alla richiesta del cliente, procedendo poi all’emissione della carta in caso di esito positivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.