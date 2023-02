Carta di Credito gratuita: zero costi e tanti vantaggi con Carta YOU

Una Carta di Credito può essere gratuita e con zero costi, anche senza dover richiedere l’apertura di un nuovo conto corrente. A disposizione degli utenti alla ricerca di una carta con queste caratteristiche c’è Carta You di Advanzia Bank. Si tratta di una carta con tanti vantaggi che garantisce la possibilità di utilizzo totalmente libero da costi fissi e da commissioni applicate alle principali operazioni come i pagamenti e i prelievi all’ATM. Tutto questo senza dover aprire un nuovo conto corrente.

È possibile richiedere Carta YOU direttamente online, tramite il sito ufficiale linkato qui di sotto. Basta compilare il form per inviare la richiesta. L’utente riceverà in breve tempo una risposta in merito all’emissione della carta. Tutta la procedura, così come l’uso della carta, è senza costi di alcun tipo. Carta YOU sarà poi consegnata via posta al nuovo titolare, anche in questo caso in modo gratuito.

Carta YOU: la Carta di Credito gratuita con tanti vantaggi

Per chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito è possibile puntare su Carta YOU. La carta proposta da Advanzia Bank presenta tanti vantaggi e, come detto, azzera i costi per il possesso e l’utilizzo di una Carta di Credito. Con Carta YOU, infatti, si accede ad una carta con:

canone zero e, quindi, senza costi fissi

e, quindi, senza costi fissi zero commissioni sul prelievo all’ATM e sui pagamenti , anche all’estero

, anche all’estero polizza viaggi gratuita inclusa

inclusa possibilità di saldare le spese sostenute dopo 7 settimane senza interessi oppure a rate; il pagamento delle spese avviene via bonifico

Scegliere Carta YOU è semplice e gratuito. La carta può essere richiesta direttamente online, tramite il sito ufficiale della banca, disponibile al link qui di sotto.

Basta inserire i dati richiesti per inviare la richiesta di emissione. In breve tempo, la banca valuterà la richiesta e offrirà un responso al cliente. Il plafond viene comunicato una volta accettata la richiesta e potrà eventualmente essere incrementato per soddisfare le esigenze dell’utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.