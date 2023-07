Carta di credito per viaggiare: Carta YOU è gratis e ricca di vantaggi

Poter contare su di una carta di credito per viaggiare, avendo a disposizione uno strumento di pagamento completo, è sempre più importante, soprattutto quando si programma un viaggio all’estero o le vacanze estive. Tra le opzioni disponibili sul mercato, in questo momento, la scelta più conveniente e interessante è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank.

Si tratta di una carta di credito gratuita, disponibile anche senza apertura di un nuovo conto corrente. Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta senza commissioni su prelievi e pagamenti e con vari vantaggi aggiuntivi come una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU è la carta di credito ideale per viaggiare

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito ottima per viaggiare. La carta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito emissione gratuita e senza dover aprire un nuovo conto corrente

zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero utilizzo del circuito Mastercard e dei wallet digitali Google Pay e Apple Pay

In più, per chi sceglie Carta YOU ci sono dei vantaggi aggiuntivi. La carta include:

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

la possibilità di richiedere un incremento del plafond rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di emissione

Per richiedere Carta YOU è sufficiente seguire il link qui di sotto.

La procedura da seguire per ottenere la carta è semplicissima: basta inserire i dati richiesti per inoltrare la richiesta di emissione ad Advanzia Bank. Il servizio clienti della banca fornirà una risposta in tempi rapidi. In caso di esito positivo della richiesta, ci sarà subito l’emissione della carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.