Carta HYPE rubata o smarrita? Come bloccarla con un tap

Può capitare a chiunque: smarrire la propria carta o essere vittime di un furto è un evento eccezionale sì, ma non così raro. Il primo pensiero quando non troviamo più la carta nel portafoglio è quello di avvisare l’istituto bancario che l’ha emessa per chiedere di bloccarla ed evitare così che terzi possano utilizzarla indebitamente. I titolari di un conto Hype, tuttavia, possono beneficiare di una funzionalità molto più veloce e rapida: quella del blocco carta tramite un semplice tap.

Come bloccare una carta Hype rubata o smarrita

I passaggi da seguire per bloccare la tua carta Hype sono semplicissimi. Innanzitutto dovrai accedere all’applicazione e fare tap sull’icona del menu e sotto la voce “Il tuo conto” fai tap su “Carta”. All’interno di quella sezione potrai semplicemente mettere tutto in pausa premendo l’apposito interruttore: così nessuno potrà utilizzarla e potrai prevenire qualsiasi utilizzo improprio. Dopodiché, per bloccarla definitivamente, è necessario contattare l’assistenza Hype: l’intero procedimento è gratuito.

Naturalmente, come ricorda il team di Hype, entro 48 ore dallo smarrimento o dal furto della carta, è necessario presentare denuncia presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza. E se qualcuno utilizza la carta prima del blocco? In quel caso potrai avviare la procedura di apertura dispute per addebiti anomali: in caso di esito positivo, riceverai un rimborso.

Le operazioni sono disponibili per tutti gli utenti Hype: vale, quindi, sia per gli utenti di un conto gratuito, che Next o Premium. Non sei ancora titolare? Unisciti ai migliaia di hypers che hanno scelto di affidarsi a una delle fintech più famose d’Italia. Apri subito il tuo conto gratuito cliccando questo link: per te un bonus d’ingresso da 25 euro.

