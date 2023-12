Carta Igienica Scottonelle: qualità e risparmio su Amazon (7€ x 24)

Per te e la tua famiglia scegli il meglio con la Carta Igienica Scottonelle by Scottex. Il quotidiano ha bisogno di qualità. Ecco perché devi assolutamente scegliere a occhi chiusi questo prodotto. Tra l’altro, oggi è in super offerta al 46% di sconto su Amazon. Approfittane subito. Acquista 24 rotoli a soli 7,99 euro, invece di 14,89 euro. Non te ne pentirai. La consegna gratuita è inclusa nella promozione per tutti i clienti Prime. Ottieni un Buono di 6 euro ricaricando il tuo account di 60 euro.

Carta Igienica Scottonelle: piacere ad ogni strappo

Scopri la morbidezza e il comfort unici di Carta Igienica Scottonelle by Scottex. Ogni strappo è un piacere grazie alla sua trama Air Pocket. Esclusiva, è dotata di soffici cuscinetti che non irritano, ma lasciano una piacevole sensazione di delicatezza. Quando la utilizzi è come accarezzare delicatamente la pelle, senza rinunciare però a una pulizia perfetta e profonda. Insomma, Scottonelle di sempre con qualità migliore.

Metti in carrello 24 rotoli a soli 7,99 euro, invece di 14,89 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.