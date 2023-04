Carta One: la carta aziendale di Qonto semplifica i pagamenti

Qonto è un importante punto di riferimento del settore dei conti business, garantendo un’offerta completa e personalizzabile, disponibile per liberi professionisti e per PMI più strutturate. Tra gli elementi più rilevanti della gamma di servizi di Qonto c’è Carta One, la carta aziendale della fintech che punta a rappresentare un riferimento importante per la gestione dei pagamenti di tutta la clientela. Carta One è sempre inclusa nei piani di Qonto, disponibili a partire da 9 euro al mese.

Questa carta aziendale include strumenti avanzati per la gestione e la sicurezza e varie opzioni di personalizzazione (con la possibilità di passare alle versioni premium Carta Plus da 6 euro al mese e Carta X da 20 euro al mese). Con Carta One è possibile beneficiare di un limite di 20.000 euro di pagamenti in un anno e di 1.000 euro di prelievi in un mese. C’è il supporto a Google Pay e Apple Pay oltre ad una copertura assicurativa contro i pagamenti fraudolenti.

Per scoprire le caratteristiche di Carta One e attivare una delle proposte di Qonto è possibile seguire la procedura online accessibile tramite il sito ufficiale Qonto linkato qui di sotto. Qonto è disponibile con un mese di prova gratuita:

Qonto: conto business e carta aziendale per un’offerta completa

Per liberi professionisti e PMI, Qonto propone una gamma di servizi completa e personalizzabile. Il conto corrente business è disponibile in varie versioni, a partire da 9 euro al mese per liberi professionisti e da 29 euro al mese per le imprese. Tutte le versioni includono Carta One. In base al piano scelto, è possibile ottenere fino a 15 carte gratuite (oltre a carte aggiuntive al costo di 5 euro in più al mese).

Carta One offre limiti di utilizzo elevati (fino a 20.000 euro di pagamenti annuali e 1.000 euro di prelievi mensili) garantendo il supporto a Google Pay e Apple Pay oltre alla tutela assicurativa contro i pagamenti fraudolenti. In qualsiasi momento, inoltre, i clienti Qonto possono passare a:

Carta Plus con canone di 6 euro al mese e limite di 40.000 euro all’anno di pagamenti e 2.000 euro al mese di prelievi

con canone di 6 euro al mese e limite di 40.000 euro all’anno di pagamenti e 2.000 euro al mese di prelievi Carta X con canone di 20 euro al mese e limite di 200.000 euro all’anno di pagamenti e 3.000 euro al mese di prelievi

Tutte le proposte di Qonto sono disponibili con un mese di prova gratuita. Per scegliere l’offerta giusta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.