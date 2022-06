Carta Oro American Express: 250 euro di sconto sugli acquisti

American Express è un marchio che non necessita di particolari presentazioni, fondato nell’ormai remoto 1850 e legato in maniera indissolubile alle carte di credito.

Visto l’ampio mercato con cui tale brand deve confrontarsi (si parla di milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo) sono svariati i prodotti finanziari che offre. Sotto questo punto di vista però, Carta Oro American Express e forse il servizio più apprezzato.

Si tratta di una carta consigliata per chi effettua diversi acquisti, molto utile per chi si trova spesso a viaggiare. Non solo, grazie ai 250 euro di sconto sugli acquisti, bonus esclusivo per chi ha speso almeno 4.000 euro nei primi 6 mesi dal ricevimento della carta, questa soluzione è ancora più interessante.

Carta Oro American Express: sconti e altri vantaggi legati a questo servizio

A rendere Carta Oro così appetibile sono diversi fattori. La protezione sugli acquisti, valida per 90 giorni e fino a 2.600 euro di valore del prodotto, è un vantaggio considerevole.

Va poi calcolato che non esiste nessun limite di spesa prefissato, così come è possibile risparmiare sugli acquisti grazie al servizio Amex Offers. Per chi ama concerti e altri eventi live poi, esistono diversi vantaggi legati all’utilizzo di questa carta.

Ogni anno poi, Carta Oro offre un voucher in omaggio da 50 euro utilizzabile per le offerte di American Express in ottica vacanze. Sempre in ottica vacanze, va poi calcolato l’accesso al programma Priority Pass. Questo permette di accedere a più di 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo.

Il programma The Hotel Collection invece, permette di avere a disposizione un credito di 100 dollari all’anno da utilizzare in servizi accessori di strutture ricettive (ristoranti, bar, spa e simili).

Quanto costa Carta Oro American Express? Il primo anno, il servizio è gratuito, mentre dal secondo anno la carta ha un canone pari a 14 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.