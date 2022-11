Carta prepagata e salvadanaio digitale: quale servizio scegliere?

Se è vero che gli strumenti per i pagamenti digitali offrono dei vantaggi innegabili, gli stessi hanno anche qualche limite.

Per esempio, tenere sotto controllo le spese non è così facile come quando si avevano i contanti direttamente in tasca. Ciò comporta, per alcuni soggetti, spese eccessive e fuori controllo.

Per fortuna, carte prepagate come HYPE, offrono ai propri clienti soluzioni specifiche come il salvadanaio digitale.

Questa funzione legata alla carta, denominata Box Salvadanaio, permette di affrontare qualunque tipo di spesa, che si tratti di un imprevisto o di una vacanza. Basta attivare importo e frequenza di risparmio per mettere da parte la somma desiderata di denaro.

Con la funzione per arrotondare sugli acquisti, accumulando centesimi, è possibile con il tempo mettere da parte una somma interessante, utile per togliersi qualche sfizio o per far fronte a necessità improvvise.

Salvadanaio digitale e non solo: ecco tutti i vantaggi legati a HYPE

Se il salvadanaio digitale offerto da HYPE risulta interessante, questo è solo uno dei tanti vantaggi legati a questa carta.

Lo strumento di analisi spese, sempre in ottica controllo delle finanze personali, è un’utility molto interessante. Discorso simile per il sistema di investimenti, attraverso cui è possibile, partendo da un solo euro, impegnare denaro in fondi comuni e altri asset finanziari come conti deposito.

La possibilità di chiedere prestiti fino a 25.000 euro poi, rappresenta un ulteriore vantaggio di una carta prepagata che non smette di sorprendere per flessibilità.

Il tutto senza contare i prelievi gratuiti, con zero commissioni in Italia e all’estero, così come la copertura furto ATM. La polizza sugli acquisti e la tutela in caso di furto o danneggiamento degli stessi, sono la proverbiale ciliegina sulla torta.

Il piano base di carta HYPE è gratuito mentre, HYPE Next e HYPE Premium sono disponibili rispettivamente per 2,90 e 9,90 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.