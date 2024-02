Carta Veritas: la libertà di acquistare fino a 120.000€ senza limiti

Ti sei mai trovato in una situazione in cui volevi comprare qualcosa di costoso, ma non avevi abbastanza soldi sul tuo conto o sulla tua carta? Oppure ti sei mai sentito limitato dai vincoli imposti dalle banche o dalle società di credito? Se la risposta è sì, Carta Veritas è la soluzione che fa per te.

Si tratta di una carta prepagata che ti permette di spendere fino a 120.000€ in un anno, senza dover dimostrare il tuo reddito o la tua occupazione.

Puoi richiederla online in pochi minuti, senza documenti o garanzie. È anche una carta MasterCard, quindi puoi usarla in tutto il mondo, in 37 milioni di negozi e bancomat.

Inoltre, hai a disposizione un IBAN personale, che ti consente di ricevere e inviare bonifici in modo facile e gratuito.

Carta Veritas: una carta con tanti vantaggi

Carta Veritas non è solo una carta prepagata, ma anche un vero e proprio conto online, che ti offre una serie di servizi aggiuntivi per facilitare la tua vita finanziaria. Infatti, puoi:

inviare denaro in tempo reale a chi vuoi tu, anche se non ha Carta Veritas;

avere una carta virtuale per fare acquisti online in sicurezza, grazie alla protezione 3D Secure ;

per fare acquisti online in sicurezza, grazie alla ; emettere fatture elettroniche ai tuoi clienti, se sei un professionista o un libero professionista;

ai tuoi clienti, se sei un professionista o un libero professionista; condividere il tuo account con un’altra persona, per gestire insieme le spese comuni.

accedere a servizi come il trading , il prestito, il risparmio e le assicurazioni, per far fruttare i tuoi soldi;

, il prestito, il risparmio e le assicurazioni, per far fruttare i tuoi soldi; iscriverti al Veritas PRIVATE CLUB, per usufruire di servizi esclusivi, come il concierge, il lounge, il cashback e i premi.

Questa carta prepagata ha un costo annuale di 29,90€, che puoi pagare in una sola soluzione o in rate mensili. Per richiederla, basta andare sul sito ufficiale tramite il bottone qui sotto e seguire i passi indicati.