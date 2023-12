Carta Veritas: la prepagata con limite di 120.000€

Carta Veritas è la carta prepagata MasterCard con cui puoi effettuare acquisti in piena libertà. Ha infatti un limite fino a ben 120.000€ e non richiede il collegamento a nessun conto bancario. La carta è abbinata a un IBAN dedicato da cui poterla gestire, dove verranno riportate tutte le vostre operazioni effettuate, sia in entrata che in uscita. Ecco tutti i dettagli.

Carta Veritas: caratteristiche della prepagata MasterCard

Carta Veritas è una carta Mastercard internazionale, accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat, che funge anche da conto con IBAN dedicato. Puoi richiederla online in pochi minuti, senza bisogno di un conto bancario ed ha un canone annuale a partire da 29,90€. Possono richiederla sia persone fisiche che aziende o PMI.

Una volta ricevuta la carta a casa puoi avere un conto con IBAN dedicato, su cui depositare o prelevare denaro in modo facile e veloce. Il deposito di contanti ha un limite di 67.000€ all’anno, mentre la carta è ricaricabile attraverso contanti, bonifico o altra carta.

Carta Veritas è disponibile sia in formato fisico che virtuale, tramite l’app, e offre ai titolari vantaggi esclusivi come promozioni speciali e offerte con Veritas Private Club. Con quest’ultimo è anche possibile prenotare viaggi e avere il cashback su tutti gli acquisti. Non manca la sezione dedicata al trading, agli investimenti, ai prestiti, al risparmio e alle assicurazioni.

Tutti gli acquisti sono protetti dai più alti standard di sicurezza, come il sistema 3D Secure di MasterCard, che consente di verificare ogni movimento con un codice OTP inviato via SMS. Con l’app disponibile per smartphone Android è possibile controllare i massimali per quanto riguarda prelievi e spese, oltre a bloccarla o sbloccarla quando necessario.

Per richiederla non devi far altro che recarti nella pagina ufficiale, fare clic su “Ottieni la tua carta” in alto a destra, seguendo le procedure indicate. Riceverai la carta direttamente a casa in maniera gratuita.

