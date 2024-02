Carta Veritas: la prepagata con massimale di spesa di 120.000€

Carta Veritas è una prepagata che fa uso del circuito di pagamento MasterCard e ti consente di spendere senza pensare a nessun limite: ha infatti un massimale di 120.000€. Questa carta è perfetta per chi cerca un metodo di pagamento che permette di fare acquisti di qualsiasi genere, in qualsiasi luogo, anche per prodotti di alto valore.

E non è necessario aprire un conto corrente per utilizzarla, poiché dispone di un IBAN personale dove vengono registrate tutte le transazioni. Può essere richiesta da chiunque, senza alcun requisito in termini di reddito o altri fattori.

Carta Veritas: caratteristiche

Carta Veritas garantisce la massima sicurezza nei pagamenti grazie alla tecnologia 3D Secure di MasterCard, che verifica tutte le spese con un codice OTP inviato via SMS. Offre anche l’accesso a servizi aggiuntivi come prestiti entro 48 ore, vari piani assicurativi e di risparmio e trading per investimenti nel mercato azionario.

Iscrivendoti al Veritas Private Club, avrai accesso a servizi esclusivi, tra cui un servizio di concierge, premi, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e altro. La gestione della carta è possibile tramite l’app, disponibile per smartphone Android, da cui puoi amministrare tutto del tuo conto. Visualizzi il saldo, i movimenti, regoli i massimali di spesa e prelievo presso gli ATM, oltre a richiedere direttamente l’attivazione di altri prodotti e servizi aggiuntivi.

Grazie al suo circuito di pagamento, puoi utilizzarla in tutto il mondo presso qualsiasi negozio, che si tratti di un e-commerce o un attività commerciale fisica. Lo stesso vale per i prelievi, che è possibile fare ovunque con commissione di 2,50€.

Carta Veritas ha un canone annuo di 29,90€ e può essere richiesta rapidamente tramite una procedura online, dalla pagina principale. Non serve soddisfare nessun requisito: possono infatti richiederla tutti, a prescindere dal reddito. Basta fare clic su “Ordina subito la tua carta” e seguire i passaggi.

